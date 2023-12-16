القبض على 90 ناشطًا من حماس.. جيش الاحتلال يعلن انتهاءعملياته بمستشفى كمال عدوان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انتهاء العمليات العسكرية في منطقة مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، مشيرًا إلى القبض على 90 ناشطًا من حركة حماس بالمنطقة.

ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عدة صور من عدوان الكيان الصهيوني على مستشفى كمال عدوان، قائلًا إنه تم استكمال العمل في مجمع مستشفى كمال عدوان.

وزعم أدرعي أنه خلال العملية تم العثور على وسائل قتالية، كما تم القبض على حوالي 90 ناشطًا تابعًا لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مدعيًا أن بعضهم شارك في هجوم 7 أكتوبر الماضي.

كما ادعى أيضًا إن قوات الاحتلال دمرت في المنطقة البنى التحتية وعثرت على العديد من الوسائل القتالية منها بنادق من طراز كلاشنكوف، وصواريخ آر بي جي، وعبوات ناسفة، وعتاد عسكري تابع لقوات النخبة في حماس ومعدات تكنولوجية ومستندات استخباراتية تابعة للحركة.