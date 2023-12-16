أحمد المسلماني يروي قصة طفلة دخلت سجون إسرائيل وخرجت شابة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قبل 7 أكتوبر كان يتجاوز الآلاف.

وأضاف الإعلامي أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولى" على قناة الحياة،: "الأسير له مكانة كبيرة جدا عند الشعب الفلسطيني، لذلك مقايضة الأسرى موضوع مهم جدا وهو ما رأيناه على مدار الأسابيع الماضية".

وأشار: "الإعلام الغربي يركز على أن هناك أطفالا وسيدات بين الرهائن لدى حركة حماس، ولا يسلط الضوء على المعتقلين أو الأسرى أو الرهائن الموجودين في سجون إسرائيل، لأنه أصبح هناك مئات الأطفال في سجون الاحتلال".

وتابع: "من بين الذين خرجوا من سجون إسرائيل، طفلة عندها 10 سنوات، وكانت ذاهبة للصلاة في المسجد الأقصى، وألقى الجيش الإسرائيلي القبض عليها في الشارع وأطلق عليها 3 رصاصات لكنها لم تمت وتم القبض عليها وإيداعها في السجن".

واسترسل: "الطفلة دخلت السجن وخرجت في صفقة التبادل أثناء الهدنة لديها 24 سنة، دخلت طفلة وخرجت شابة عندها 24 سنة"، مضيفه: "لما تشوف الطفلة وهي مصابة بطلقات رصاص منها رصاصة في البطن تستغرب عملية القبض عليها وهي طفلة".

ولفت الإعلامي أحمد المسلماني،: "الاحتلال اتهم طفلة عندها 10 سنوات أنها هتنفذ أعمال خطيرة جدا، والمحكمة حكمت بالسجن 13 سنة على هذه الطفلة الصغيرة ذات الـ10 سنوات".

وشدد: "لابد أن يكون هناك عدل وإنصاف وعندما تتحدث عن الإسرائيليات تتحدث عن الفلسطينيات، وعندما تتحدث عن الأطفال الإسرائيليين تتحدث عن الأطفال الفلسطينيين".

