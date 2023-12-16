ليلة «الجوهرة» حمراء|شاهد.. ماذا قالت صحف السعودية عن فوز الأهلي التاريخي؟

علقت صحيفة الرياضية السعودية الصادرة اليوم السبت، عن فوز الأهلى على فريق اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وعنونت صحيفة الرياضية السعودية ، ليلة "الجوهرة".. حمراء، الأهلي المصري يعبر مواجهة جدة إلى الدور التالي بثلاثية في مرمى الاتحاد.

وكان الأهلي قد أمطر شباك الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الدور ربع النهائي من المونديال.

وضرب الفريق الأحمر موعدًا مع فلومنينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، في المربع الذهبي من كأس العالم للأندية.