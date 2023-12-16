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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثالث أكبر شركة شحن في العالم توقف رحلاتها مؤقتًا بعد هجمات الحوثيين

البحر الاحمر
البحر الاحمر

أصدرت مجموعة CMA CGM، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، تعليماتها لجميع سفن الحاويات التابعة لها في منطقة البحر الأحمر، بإيقاف رحلاتها مؤقتًا؛ بعد سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر.

وتستهدف قوات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية في البحر، زاعمة أن الهجمات وسيلة للضغط على إسرائيل لإرسال مساعدات إلى غزة. وقالت المجموعة إن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل هي “هدف مشروع”.

ونتيجة لذلك، أوقفت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية ميرسك جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر يوم الجمعة، كما أعلنت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد يوم الجمعة أيضًا أنها نفذت توقفًا لمدة ثلاثة أيام في الطرق عبر البحر الأحمر.

وفي بيان لها، اليوم السبت، قالت CMA CGM إنها 'تشعر بقلق عميق' بشأن الهجمات الأخيرة.

وقالت الشركة الفرنسية 'الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد على هذا النحو، وقررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات CMA CGM في المنطقة والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر للوصول إلى المناطق الآمنة، وإيقاف رحلتها مؤقتًا في المياه الآمنة بأثر فوري حتى إشعار آخر.. وتتخذ CMA CGM جميع الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على خدمات النقل لعملائها'.

الهجمات على السفن البحر الأحمر الخدمات اللوجستية الشركة الفرنسية هجمات الحوثيين

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