وزير دفاع إسرائيل عن هجمات الحوثيين: مستعدون للعمل وسنحدد التوقيت

علق وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت، مساء اليوم السبت، على الهجمات التي شنها الحوثيون، على سفن في البحر الأحمر.

وقال جالانت: "نحن مستعدون للعمل، ونعرف ما يجب القيام به - وسنجد التوقيت".

وأضاف: نحن نعطي النظام الدولي فرصة، لكن إذا وصلنا إلى وضع نكون فيه الحل الأخير، فسنعرف ما يجب فعله".

وقال متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، إن الجماعة تجري محادثات بوساطة عمان مع “أطراف دولية” بشأن عملياتها في البحر الأحمر وبحر العرب، وذلك في أعقاب سلسلة هجمات شنتها الجماعة المسلحة على سفن.

ولم يحدد البيان الأطراف الدولية المشاركة في المحادثات ولم يذكر مكان انعقادها أو متى، لكنه قد يشير إلى أن الحوثيين قد يكونوا على استعداد لتهدئة التصعيد.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن الحوثيين أكدوا في المحادثات التي جرت بوساطة عمانية أن موقفهم غير قابل للتفاوض حتى توقف إسرائيل “عدوانها” على غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

لكن عبد السلام قال أيضا إن “أي خطوات حقيقية' لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة من خلال جلب الغذاء والدواء من شأنها أن تسهم في الحد من التصعيد".