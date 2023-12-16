نتنياهو: إسرائيل لاتريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهم هو أمن إسرائيل

خيار الدم والنار حاضر|

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهمه هو أمن إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه في حال هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ستصبح غزة منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف “نتنياهو” لن يسمح بتكرار أحداث الـ7 من أكتوبر مجدداً، مشيراً إلى أنه لا نريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهمنا هو أمن إسرائيل.

وأعلن نتنياهو أن الوضع الأمني في غزة سيكون بيد إسرائيل في حال القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وتابع :" لن نسمح بعودة غزة إلى حماس أو فتح وسيكون لنا وجود أمني".

وزعم نتنياهو ان الاحتلال سيواصل العمليات العسكرية لاستعادة الأسرى، ومن أجل حماية جنودهم.

وقال نتنياهو إن تل أبيب تلقت طلبات لوقف النار وسحب القوات من غزة ، وأكد أنهم لن يفعلوا ذلك.

ولفت نتنياهو بشأن التفاوض بشأن صفقة الأسرى أنهم لا يوفروا أي فرصة لاستعادة محتجزيها.

وأكد نتنياهو عن التفاوض بشأن صفقة الأسرى أنه لن يخضع لطلب حماس بوقف النار، واصفاً إياها بخيار "الدم والنار" حاضر.