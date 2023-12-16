وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء

قال وزير الدفاع الإسرائيلى يؤاف جالانت، إننا سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء، بسبب الهجمات التي انطلقت منهم، وحركة السفن التي تعطلت في البحر الأحمر.

ونوّه وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي لقادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، والتي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن قوات الجيش ستستكمل العمليات العسكرية في قطاع غزة.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا لن نوقف الحرب ولن نسحب قواتنا من غزة قبل تحقيق أهدافنا وإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.