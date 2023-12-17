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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رعاية المبتكرين يوضح تفاصيل المشاركة في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

أعلن صندوق رعاية المبتكرين، عن تنظيم فعاليات المرحلة الأولى من الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) والتي تستهدف الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، انطلاقًا من رؤية مصر 2030

وأوضح أن هذه المرحلة تستمر أسبوعين، بمشاركة 41 باحثًا من 20 جامعة ومعهدًا وهيئة ومركزًا بحثيًّا (عين شمس، الإسكندرية، أسوان، المنصورة، الزقازيق، سوهاج، السويس، أسيوط، بني سويف، سيناء، سمنود التكنولوجية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحوث الصحراء، بحوث البترول المصري، التخطيط القومي، دعم البحث العلمي بوزارة الصحة، البحوث الزراعية، القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء).

وأوضح أنه جاء ذلك من خلال هذه المرحلة سوف يحصل الباحثون على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تُسهم في إكسابهم المهارات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري، ودعم الاقتصاد الوطني.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

أكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

 

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