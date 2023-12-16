بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

حضرت الفنانة بشري وإنجي المقدم ونجلاء بدر الـ sandy carpet الخاصة بفيلم سوداني يحمل اسم "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

وشهدت الفنانة بشرى وانجى ونجلاء ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي مع نخبة من الفنانين والمشاهير.

ارتدت الفنانة بشري بليزر اسود شتوي ذو أكمام طويلة ومغلق من الأعلى مع ميني جيب من نفس القماشة وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة انجى المقدم فستان أبيض طويل شفاف في منطقة البطن مكشوف من الأعلى مع حقيبة سواريه واكسسوار بسيط.

وارتدت الفنانة نجلاء بدر فستان تايجر طويل ذو أكمام كاملة مع سلسلة ذات قلادة دائرية وتركت شعرها منسدلا ومموجا وارتدتها مع جزمة سوداء كلاسيك.

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