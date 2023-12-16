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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

حضرت الفنانة بشري وإنجي المقدم ونجلاء بدر الـ sandy carpet الخاصة بفيلم سوداني يحمل اسم "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

وشهدت  الفنانة بشرى وانجى ونجلاء ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي مع نخبة من الفنانين والمشاهير.

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 ارتدت الفنانة بشري بليزر اسود شتوي ذو أكمام طويلة ومغلق من الأعلى مع ميني جيب من نفس القماشة وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة انجى المقدم فستان أبيض طويل شفاف في منطقة البطن مكشوف من الأعلى مع حقيبة سواريه واكسسوار بسيط.

وارتدت الفنانة نجلاء بدر فستان تايجر طويل ذو أكمام كاملة مع سلسلة ذات قلادة دائرية وتركت شعرها منسدلا ومموجا وارتدتها مع جزمة سوداء كلاسيك.

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الفنانة الجونة السينمائي الفنانة إنجي المقدم الفنانة نجلاء بدر الفنانة بشرى مهرجان الجونة السينمائي نجلاء بدر نجي المقدم وإنجى المقدم

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بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

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