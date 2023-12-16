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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 750 مليون جنيه .. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية

رفعت الحكومة من حجم إقتراضها من الجهاز المصرفي علي أساس أسبوعي بزيادة تقدر بـ 750 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري، و مقارنة بالأسبوع الماضي.


قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنها تعتزم  الحصول علي تمويل من البنوك والمؤسسات المالية بـ97.25 مليار جنيه بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

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وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.


 

وحسبما كشف التقرير فإن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.

ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام  دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.

وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال  شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .

وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94  مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.


وسيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 47.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، موزعة بين 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 24.5 مليارا لأجل 273 يوما.

وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5  مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 20 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 26.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وخلال الإثنين المقبل. سيتم طرح سندات خزانة من استحقاقي  3 و 5   سنوات بقيمة  3.25 مليار  جنيه
 

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