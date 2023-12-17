عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تراث فنون البوذية.. كتاب يستعرض الزخارف في مدينة دونهوانغ

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "تراث فنون البوذية.. زخارف دونهوانغ"، من تأليف: جيا شي تسنغ، وترجمة: محمد عبد الحميد.

يستعرض هذا الكتاب المصوَّر الأنماط المختلفة للزخارف والفنون في مدينة الجمال "دونهوانغ"، فيُحلل الأبعاد الجمالية والدلالات الفنية والفلسفية لـ"زخارف اليد في البوذية"، و"زخارف الياسمين"، و"زخارف التنين"، وغيرها من الزخارف على مدار خمسة عشر فصلًا.

 

"أُنشئت بلدية "دونهوانغ" في عهد الامبراطور "وو".. وكلمة دون تعني الكبير، وكلمة هوانغ تعني المزدهر.. وتعتبر دونهوانغ نقطة التقاء مثالية للثقافات المختلفة، وقد أدى اندماج الثقافة البوذية والثقافة الصينية في تلك البقعة إلى ظهور فن بوذي فريد من نوعه. وفي هذا الفن البوذي الفريد الذي تشتهر به تلك المدينة يأتي فن اللوحات الجدارية في المقدمة".

بيت الحكمة للثقافة تراث فنون البوذية محمد عبد الحميد زخارف دونهوانغ زخارف اليد في البوذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

ترشيحاتنا

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في 2024 عالميا.. والصدارة للمركبات الهجينة

أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس

تقارير: الصين تتوسع في حظر هواتف آيفون والتحول للبدائل المحلية

الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بكتابة تاريخ لأنفسهم وجماهيرهم بكأس العالم للأندية

الإمارات تدعو مجددا إلى إصدار قرار حول غزة في مجلس الأمن

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ