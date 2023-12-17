قبل مواجهة فلومينينسي.. هاني حتحوت يفجر مفاجأة بشان نجمي الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن مفاجأة للجماهير بشأن نجمي الأهلي.

وكتب هاني حتحوت: كولر يجهز طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو للعب في مركز المهاجم بسبب شكوك حول لحاق كهربا بمواجهة فلومينيزي البرازيلي بعد إصابته أمام اتحاد جدة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة السعودي في عقر داره بثلاثية مقابل هدف، وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويواجه فليومينينسي البرازيلي.

وسجل كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 92 في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المتخصص بالرياضة العالمية، أن كريم بنزيما الفرنسى حصل على جائزة بسيطة بعد الهزيمة الكبيرة من النادي الأهلي، حيث سجل بنزيما رقما قياسيا جديدا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية، برصيد 6 أهداف مثل جاريث بيل، وخلف كريستيانو رونالدو وأهدافه السبعة .