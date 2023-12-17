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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف السعودية.. الملك سلمان و ولي العهد يعزيان الشعب الكويتي في وفاة الأمير نواف و 19 شهيدا خلال قصف إسرائيلي علي منزل بـ جباليا

صدى البلد

خادم الحرمين الشريفين يُعزِّيان آل صباح والشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف.

جثمان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوارى الثرى

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال شرق كولومبيا

19 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين جراء قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأحد بعدة أحداث عالمية و محلية.

فجاء في صحيفة عكاظ أن خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان آل الصباح و الشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف.

وأوضح بيان للديوان الملكي أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقيَا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعربَا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف -رحمه الله- الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله -العلي القدير- أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وجاء في صحيفة الرياض أن وري الثرى صباح اليوم الأحد، جثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل في مقبرة الصليبخات.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الشيخ نواف الأحمد في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

وتم نقل جثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبيخات، ليواري الثرى بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وظهر في مقطع فيديو، أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح متأثرًا بعد نقل جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى مقبرة الصليبيخات.

 

ونقلت نفس الصحيفة أن ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاحد، مقاطعة سانتاندر شمال شرقي كولومبيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 6 كلم من منطقة جوردن الواقعة في المقاطعة.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن وقوع 19 شـهيدا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم إلى 4 أشخاص.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاحد، باستشهاد مصاب جراء منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس بطولكرم.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، قائلا إن :"قوات الاحتلال اعتقلت مصابا يبلغ من العمر 16 عاما نقلته طواقمنا من مكان القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم".

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