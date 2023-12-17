الكشف على 1231 حالة مرضية في قافلة طبية بكفر شكر ..صور

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى كفر رجب التابعة لكفر شكر.

وتم الكشف خلالها على 1231 مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.



وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - تنظيم أسرة- جلدية- رمد).



إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي،بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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