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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتجه إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر

صدى البلد

توجّه صباح اليوم الأحد فريق سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري. 

 

وكان مجلس أبو ظبى الرياضي، قد كشف عن مواعيد مسابقة كأس السوبر المصري، التى تنطلق فى الإمارات.


ويشارك فى بطولة السوبر المصرى 4 أندية، وهي، الأهلى وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وستقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، والخاسر إلى مباراة تحديد المركز الثالث.


موعد نصف نهائى كأس السوبر المصري

مباراة بيراميدز × فيوتشر 25 ديسمبر .. الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.


مباراة الأهلى × سيراميكا كليوباترا 25 ديسمبر.. الساعة السابعة بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

 

موعد نهائى السوبر المصرى 2023

وستقام المباراة النهائية يوم 28 ديسمبر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، ويسبقها فى الثالثة عصرًا لقاء تحديد المركز الثالث.

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