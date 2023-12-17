حالة الطقس| موجة أمطار قادمة تستمر لمنتصف الأسبوع يصاحبها نشاط رياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، سوف تشهد موجة أمطار خفيفة على عدة مناطق بالبلاد، وسط حالة متغيرة ما بين الاستقرار والانخفاض النسبي في درجات الحرارة على غالبية أنحاء البلاد.

موجة أمطار تستمر لمنتصف الأسبوع

بحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس تشهد فرص الأمطار الخفيفة اعتبارا من اليوم الأحد حتى منتصف الأسبوع الجاري، وتحديد يوم الثلاثاء المقبل، بحيث يكون هناك فرص أمطار متوقعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، خلال ساعات اليوم، تمتذ هذه الأمطار خلال الطقس غدا إلى مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

ويشهد الطقس وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، تستمر التحذيرات خلال حالة الطقس هذه الفترة من نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وحذرت هيئة الأرصاد، السائقين على الطرق بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة الكثيفة صباحا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، حتى منتصف الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 24 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 28 إلى 25 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 21 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 26 درجة