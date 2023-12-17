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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرض رسوم على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد ورسائل التليفون.. تفاصيل قرار حكومي عاجل

فرض رسوم علي السينما
فرض رسوم علي السينما وتذاكر سكة الحديد

فرض رسوم على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد.. قررت وزارة التضامن الاجتماعي، فرض رسوم إضافية على دخول السينما والملاهي وتذاكر السكة الحديد ورسائل البرق والتليفون، وعن كل رسالة بريدية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 280 لعام 2023، الصادر في يوم 14 من ديسمبر الجاري 2023، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 859 لسنة 2023، بشأن فرض الرسوم الإضافية وذلك لمدة شهر، لحساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وزارة التضامن تفرض رسوم إضافية
 

 وجاء نص قرار وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديدًا في مادته الأولى، "تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2) مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1942، لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر 2023، على النحو التالى: 

- عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي.
- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
- عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
- عن كل رسالة بريدية.

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