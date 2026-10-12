قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان تفاصيل الدورة السابعة لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2027
تقديرًا لجهودهم المخلصة.. وزير التعليم يكرم 216 مدير مدرسة على مستوى الجمهورية
"حد ينجدني من الشخص ده".. فيديو صادم للاعتداء على طفلة يشعل الغضب
إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة.. تفاصيل 38 حملة تفتيش بالمحافظات خلال سبتمبر
ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026
منال عوض: جرين شرم الشيخ يدعم دمج حماية الطبيعة في خطط التنمية وتعزيز استدامة المقاصد السياحية
رسميًا| اليوم غرة جمادى الأولى.. كم يومًا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك
وزير الكهرباء يستعرض خطوات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء في اجتماع الرياض
وزارة الإسكان: إغلاق باب التقديم لبديل الإيجار القديم.. وفترة فحص الطلبات تستغرق من 3 إلى 6 أشهر
خاص .. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال رغم خسارة القمة أمام الأهلي
برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة
تداول فيديو لطلاب يتلفون أثاث فصلهم بمدرسة بالدقهلية.. والتعليم: قديم واتخذنا اللازم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد.. وفد من مشيخة الأزهر يتقدم جنازة شعبية لوداع الطالب أمير الأصيل شهيد العلم

جنازة طالب الازهر الشريف بالغربية
جنازة طالب الازهر الشريف بالغربية
الغربية أحمد علي

تقدم وفد من الأئمة والدعاة من مشيخة الأزهر جنازة الطالب أمير عبد الحميد الأصيل شهيد العلم بمعهد بيومي الازهري عقب أداء صلاة الجنازة الشعبية بالمسجد الكبير وسط مشاركة أقارب وزملاء وجيران عصفور الجنه ودفن بمقابر أسرته وسط الدعوات له بالرحمه والمغفره.

تقديم واجب العزاء من مشايخ الازهر 

في المقابل عطلت الدراسة لمدة ثلاث ايام حداد داخل المعهد تأبينا لوداع الطالب زميلهم .

من ناحية أخري أعلنت المنطقة الأزهرية بالغربية اليوم في بيان رسمي نعي أحد طلابها من ضحايا حادث معهد دنوشر بمركز المحلة .

نعي رحيل الطالب 

وتضمن البيان رسمي :"بقلوبٍ يعتصرها الألم والحزن، وبإيمانٍ بقضاء الله وقدره.. ينعى فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وقيادات المنطقة وجميع العاملين بها، التلميذ أمير عبد الحميد مصطفى الأصيل، بالصف السادس الابتدائي بمعهد دنوشر الابتدائي، التابع لإدارة المحلة الكبرى التعليمية، الذي وافته المنية إثر الحادث الأليم بالمعهد.

العزاء للأسرة الفقيد 

كما تقدم رئيس المنطقة وقياداتها بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة التلميذ الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم.

من ناحية أخري أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، زيارة إلى مستشفى المحلة العام، لزيارة الطلاب الثلاثة المصابين في حادث معهد دنوشر الابتدائي الأزهري، والاطمئنان على حالتهم الصحية، موجّهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ،اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة، جمال قطقاط رئيس حي أول المحلة.

كما وجّه محافظ الغربية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

سقوط عقار سكني 

وفي سياق متصل، قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجب العزاء لأسرتي ضحيتي حادث سقوط عقار سوق اللبن بالمحلة الكبرى، خلال زيارته مستشفى المحلة العام، معربًا عن خالص مواساته للأسرتين، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عزاء مشايخ الازهر جنازة شعبية المحلة طالب الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

مطلوب عائليا

تعرف على إيرادات فيلم مطلوب عائليًا أمس بدور السينما

فيلم القصص

فيلم القصص يحصد جائزة الجمهور في مهرجان Middle East Now

المخرج أحمد عبد الله

الطريق إلى القاهرة 47.. أحمد عبد الله صائد الجوائز في 6 محطات بارزة أخرها برلين

بالصور

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد