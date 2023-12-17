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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. سر كره الجمهور لـ وليد فواز بسبب هذا الدور

وليد فواز
وليد فواز

يحتفل اليوم الأحد 17 ديسمبر الفنان وليد فواز بعيد ميلاده الـ 43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ولمع في العديد من الأدوار. 

 

وليد فواز وكره الجمهور له بسبب دور

وفي أول ديسمبر الجاري، تحدث الفنان وليد فواز، عن عمله مع الفنانة حنان مطاوع، قائلا: "حنان مطاوع من أمتع الممثلات، وأكثرهن إرهاقا، فلازم أكون قادر أوصل المشهد مع نجمة زيها".

وأضاف وليد فواز، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، قائلا: “كان عندي جُبن فني إني أخاف أعمل دور يخلي الجمهور يكرهني، خصوصا إن جمهورنا شاعري بطبيعته، لكن شخصية عبد الغني مكانتش هتجيلي كتير؛ فاضطريت أعملها، خصوصا إنها ممزوجة باللايت كوميدي”.

وبشأن موقف الجمهور من العمل، قال  وليد فواز: الجمهور كرهني جدا، وهناك تجاوز عاطفي من الجمهور، لكنهم معذورون، وسعيد بحالة الاحتفاء اللي شوفتها منهم، ولكن الحمد لله المسلسل حقق نجاحا كبيرا على الرغم من اللي بيحصل في غزة دلوقت".

 

تفاصيل شخصية وليد فواز فى صوت وصورة 

وجسد وليد فواز فى المسلسل شخصية عبد الغني وهو رجل يقرر التخلى عن زوجته ويقوم بطلاقها دون علمها وذلك بعد تقديمها بلاغا ضد دكتورها الخاص بأنه قام بالتحرش بها، حيث كان يرفض عبد الغني هذا التصرف خوفا من الفضية وأقدم على طلاقها بعد رفضها السكوت وإصرارها على أخذ حقها من هذا الدكتور المتحرش.

 

أبطال صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

وليد فواز صوت وصورة الفنان وليد فواز مسلسل صوت وصورة عيد ميلاد وليد فواز

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