الغندور يكشف حقيقة تحرك عبد القادر لشكوى الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تقديم شكوى رسمية ضد ناديه بسبب ابتعاده عن تدريبات الفريق الجماعية.

وكتب خالد الغندور :"معلومة احمد عبد القادر لا ينوي نهائيا تقديم شكوي ضد النادي الاهلي و لكنه طالب بحقه في التمرين مع الفريق طالما تم قيده و يتقاضي أجره و دي ابسط حقوقه كلاعب في الفريق".



و كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات جديدة بشأن أحمد عبد القادر، جناح الأهلي بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية عبر برنامجه: هناك تدخلات قوية لحل أزمة أحمد عبد القادر ومشاركته في التدريبات مع الفريق.

وتابع: أحمد عبد القادر هو لاعب داخل الفريق، وقد يكون هناك عدم قناعة من جانب المدير الفني بمستوى اللاعب أو أنه كان قريبا من الرحيل عن الفريق، ولكن ذلك لا يمنع عدم مشاركته في التدريبات، خاصة أنه مقيد داخل الفريق».

ووافق مسئولو الأهلي علي انتقال أحمد عبد القادر إلى الدوري الليبي، بعدما تحدث اللاعب مع الإدارة الحمراء بشأن انتظاره عرضاً من أحد الأندية الليبية للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل وأكدوا له أنهم ينتظرون وصول عرض رسمي للبت فيه ومناقشاته، وشددوا له على أن طلبات الأهلي المالية لن يكون مُبالغا فيها من أجل إتمام الصفقة.