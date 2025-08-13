خطوة أوروبية مفاجئة قد تغيّر شكل السوبر الأوروبي قبل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

كشفت تقارير إعلامية عن دراسة يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير نظام بطولة السوبر الأوروبي، بحيث تضم أربعة فرق بدلًا من مباراتين فقط، مع إمكانية إقامتها خارج القارة العجوز اعتبارًا من الموسم المقبل.

ووفقًا لما نقلته شبكة "جول"، فإن النظام الجديد قد يشمل إضافة أبطال المسابقات الأوروبية الأخرى إلى جانب بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، على أن تُقام المباريات في ملاعب خارج أوروبا، مثل الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط، بهدف زيادة العائدات المالية والاستفادة من الشعبية العالمية المتزايدة للبطولة.

وتُقام النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي على ملعب يتسع لـ25 ألف متفرج في إيطاليا، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها البلاد هذه المباراة، وسط غياب المنافسة بين المدن الأوروبية على استضافة الحدث، إذ كان هذا الملعب الوحيد الذي تقدم بطلب رسمي.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، سبق وأن أشار إلى إمكانية إقامة مباريات الأندية الأوروبية الكبرى في الولايات المتحدة، مستشهدًا بتجربة كأس السوبر الإسباني الذي يُلعب منذ عام 2020 في السعودية بمشاركة أربعة فرق.

يُذكر أن بطولة السوبر الأوروبي انطلقت عام 1973 بمواجهة أياكس الهولندي وميلان الإيطالي، واستمرت حتى عام 1998 بنظام الذهاب والإياب، قبل أن تُحسم من مباراة واحدة على ملعب محايد.