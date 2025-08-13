يطالب بحقه في المشاركة بالتدريبات.. أحمد عبد القادر لم يقدم شكوى ضد الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نية أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، تقديم شكوى رسمية ضد ناديه، بعد استبعاده من التدريبات الجماعية منذ عودته من الإعارة مع نادي قطر القطري.

وأوضح الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" أن اللاعب لا يخطط لتقديم أي شكوى، لكنه طالب بحقه في المشاركة بالتدريبات، طالما أنه مقيد في قائمة الفريق ويتقاضى أجره، معتبرًا ذلك من أبسط حقوقه كلاعب.

وكان عبد القادر قد طلب في وقت سابق فسخ عقده بالتراضي، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الإسباني ريبيرو في عدم استمراره مع الفريق.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أي قبل ستة أشهر من نهاية عقده، دون الحاجة لموافقة الأهلي.