نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
رياضة

يطالب بحقه في المشاركة بالتدريبات.. أحمد عبد القادر لم يقدم شكوى ضد الأهلي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
حمزة شعيب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نية أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، تقديم شكوى رسمية ضد ناديه، بعد استبعاده من التدريبات الجماعية منذ عودته من الإعارة مع نادي قطر القطري.

وأوضح الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" أن اللاعب لا يخطط لتقديم أي شكوى، لكنه طالب بحقه في المشاركة بالتدريبات، طالما أنه مقيد في قائمة الفريق ويتقاضى أجره، معتبرًا ذلك من أبسط حقوقه كلاعب.

وكان عبد القادر قد طلب في وقت سابق فسخ عقده بالتراضي، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الإسباني ريبيرو في عدم استمراره مع الفريق.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أي قبل ستة أشهر من نهاية عقده، دون الحاجة لموافقة الأهلي.

خالد الغندور الاهلي احمد عبد القادر

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

