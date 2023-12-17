مرتجى: نخوض كأس العالم في بلدنا الثاني.. وتعلمنا الحفاظ على قيم ومبادئ ‏الأهلي

عبّر خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية، عن سعادته بالتواجد كرئيس لبعثة الأهلي في السعودية، والحضور مع الفريق للمرة التاسعة، مسجلًا تواجده في جميع مشاركات الفريق بالبطولة الأهم والأغلى على مستوى الأندية، لافتًا إلى أن المرة الأولى كانت في عام 2005 حيث تواجد رفقة الكابتن محمود الخطيب الذي كان رئيسًا للبعثة آنذاك.
وأضاف مرتجي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الأهلي هو صاحب الفضل على جميع منتسبيه، وشرف كبير لأي فرد في منظومة العمل أن يمثل النادي المدعوم بقوة جماهيره».
وواصل رئيس البعثة حديثه: «كنت رئيسًا لبعثة الفريق منذ عامين في الإمارات وحققنا الفوز بالميدالية البرونزية، وأتمنى أن تكتمل الفرحة غدا الإثنين من خلال التأهل إلى نهائي البطولة، وأن نسعد الجماهير الطامعة والطامحة في الفوز، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ بطولات الأهلي والجيل الحالي الذي يستحق تاريخًا جديدًا».
وشدد مرتجي على أن الأهلي يخوض مباريات كأس العالم في بلده الثاني دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن الحضور الجماهيري من المصريين دافع قوي وحافز بكل تأكيد للاعبين.
وأشاد رئيس بعثة الأهلي بالجمهور الذي وصفه أنه أعظم جمهور في الكون، وأن فرحتهم تمثل غاية كبرى داخل منظومة العمل بالأهلي، وأنه توجه بالدعاء خلال أداء مناسك العمرة رفقة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، داعيًا الله أن يكون التوفيق حليف الأهلي من أجل إسعاد الملايين من جماهيره وكافة محبيه.
وتطرق مرتجي إلى الحديث عن حالة الالتزام داخل بعثة الفريق بالسعودية قائلًا: «تعلمنا من رموز النادي، أن نسير على الدرب، وأن يكون النظام والمبادئ وقيم الأهلي هي غايتنا وهدفنا الذي لا نحيد عنه».
وواصل حديثه: «الكابتن محمود الخطيب يوصي قبل أي بعثة رسمية للأهلي بالقيم وثوابت النادي والحزم داخل معسكر الفريق، مشددًا في نفس الوقت على أن الأهلي يمتلك لاعبين وجهازًا يتحملون المسئولية وهدفهم إسعاد الجماهير».