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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتجى: نخوض كأس العالم في بلدنا الثاني.. وتعلمنا الحفاظ على قيم ومبادئ ‏الأهلي

خالد مرتجى
خالد مرتجى

عبّر خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، عن سعادته بالتواجد كرئيس لبعثة الأهلي في السعودية، والحضور مع الفريق ‏للمرة التاسعة، مسجلًا تواجده في جميع مشاركات الفريق بالبطولة الأهم والأغلى على ‏مستوى الأندية، لافتًا إلى أن المرة الأولى كانت في عام 2005 حيث تواجد رفقة الكابتن ‏محمود الخطيب الذي كان رئيسًا للبعثة آنذاك.‏

وأضاف مرتجي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الأهلي هو صاحب الفضل على ‏جميع منتسبيه، وشرف كبير لأي فرد في منظومة العمل أن يمثل النادي المدعوم بقوة ‏جماهيره».‏

وواصل رئيس البعثة حديثه: «كنت رئيسًا لبعثة الفريق منذ عامين في الإمارات وحققنا الفوز ‏بالميدالية البرونزية، وأتمنى أن تكتمل الفرحة غدا الإثنين من خلال التأهل إلى نهائي ‏البطولة، وأن نسعد الجماهير الطامعة والطامحة في الفوز، ‏معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ بطولات الأهلي ‏والجيل الحالي الذي يستحق تاريخًا جديدًا».‏

وشدد مرتجي على أن الأهلي يخوض مباريات كأس العالم في بلده الثاني دولة المملكة العربية ‏السعودية الشقيقة، وأن الحضور الجماهيري من المصريين دافع قوي وحافز بكل تأكيد للاعبين. 
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وأشاد رئيس بعثة الأهلي بالجمهور الذي وصفه أنه أعظم جمهور في الكون، وأن فرحتهم ‏تمثل غاية كبرى داخل منظومة العمل بالأهلي، وأنه توجه بالدعاء خلال أداء مناسك العمرة ‏رفقة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، داعيًا الله أن يكون التوفيق حليف الأهلي من أجل إسعاد ‏الملايين من جماهيره وكافة محبيه. 
وتطرق مرتجي إلى الحديث عن حالة الالتزام داخل بعثة الفريق بالسعودية قائلًا: «تعلمنا من رموز ‏النادي، أن نسير على الدرب، وأن يكون النظام ‏والمبادئ وقيم الأهلي هي غايتنا وهدفنا الذي لا نحيد عنه». ‏

وواصل حديثه: «الكابتن محمود الخطيب يوصي قبل أي بعثة رسمية للأهلي بالقيم وثوابت النادي والحزم ‏داخل معسكر الفريق، مشددًا في نفس الوقت على أن الأهلي يمتلك لاعبين وجهازًا يتحملون ‏المسئولية وهدفهم إسعاد الجماهير». ‏

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