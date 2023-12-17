هدي الإتربي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة ومثيرة عبر إنستجرام |شاهد

خطفت الفنانة هدي الإتربي أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، فى أحدث إطلالاتها .

وتألقت "هدي الإتربي" بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت توب أنيق باللون الأورنج واعتمدت مكياجًا أبرز جمال ملامحها مع تسريحة شعر بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

يُذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.