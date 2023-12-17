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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متقفش هنا.. مشادة تنتهى بإنهاء حياة طالب أمام فرش ملابس بالعجوزة

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات، بوصول جثة طالب، مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعنى نافذ بالجسم، وتوفى إثر إصابته.

بالفحص، كشفت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة، حدوث مشاجرة بين المتوفـى وشقيقين؛ بائع ملابس متجول، له معلومات جنائية، وعامل، مقيمان بدائرة القسم، لاعتراضهما على وقوف المجنى عليه أمام فرش الملابس الخاص بهما بالمنطقة سكنهم، فتعدى خلالها البائع على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التى أودت بحياته. 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما والأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام حدوث مشاجرة شقيقين مقتل طالب وزارة الداخلية

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