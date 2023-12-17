عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية ينظم محاضرة بعنوان "تطبيق تقنية البيوفلوك وتأثيرها على جودة المياه"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة و السمكية وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك  من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم محاضرة بعنوان (تطبيق تقنية البيوفلوك و متطلباتها و تأثيرها على جودة المياه و إنتاج أسماك البلطى النيلى )ذلك بحضور كلا من الأستاذة الدكتورة شهيرة الحنفى رئيس مركز بحوث صحة الحيوان والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن والدكتورة مريام نعيم رئيس قسم الأسماك ومديرى الإدارات بالمديرية  والإدارات الخارجية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

 

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن مثل هذه اللقاءات العلمية تأتى فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة و سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين.

صحة الشرقية: ضبط وإعدام 255 طن أغذية و2046 منشأة مخالفة

كما ألقى الدكتور أشرف سليمان أستاذ جودة المياه و التربة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية و إستشارى تقنيات الاستزراع السمكى الحديثة محاضرة عن(تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتاثيرها على جودة المياه وإنتاج اسماك البلطى النيلى) دارت حول تقنية البيوفلوك و متطلباتها لتنفيذها كنظام للإستزراع السمكى المكثف  و خصوصا أسماك البلطى بالأحواض الأسمنتية لما تحمله من  فوائد إقتصادية للمربين بتقليل إستهلاك الأعلاف عالية السعر بنسبة تصل إلى ٣٥-٤٠%  من ناحية و من ناحية أخرى الحفاظ على نظافة الأحواض التى لا تحتاج فى هذه الحالة إلى تغيير المياه و تأثير البيوفلوك على جودة المياه بالإضافة الى الفوائد الأخرى للبيوفلوك حيث الحصول على سمك عضوى ذو جودة عالية مع إمكانية زيادة كثافة الأسماك بالأحواض مما يعطى محصول سمكى عالى.

 

كما شهدت المحاضرة مناقشة حره عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر على المعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال المحاضرة.

وفى نهاية المحاضرة قام مدير المديرية بتكريم الأطباء البيطريين و العاملين الحاصلين على دورة إعداد القادة و دورة التحول الرقمي.

الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصحة العامة للمواطن الصحة العامة للمواطنين بيطري الشرقية سلامة المواطنين صحة الشرقية مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

وزارة العمل: 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وبدون استثناءات

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ بدء الحرب|شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

تعرف على أنواع القطرات المستخدمة لعلاج جفاف العين

حسن شحاتة: البعض أخبروني بأن المحترفين يرفضون وجودي في 2006

قرار عاجل بتعديل موعد سحب وتقديم ملفات التعيين في النيابة الإدارية.. تفاصيل

الأهلي على موعد مع التاريخ| الإصابات تضرب "الأحمر" قبل نصف نهائي المونديال.. وهذه نقطة ضعف فلومينينسي

أدار نهائي دوري الأبطال.. من هو حكم مباراة الأهلي وفلومينيسي بمونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

فيديو

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ