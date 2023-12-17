بيطري الشرقية ينظم محاضرة بعنوان "تطبيق تقنية البيوفلوك وتأثيرها على جودة المياه"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة و السمكية وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم محاضرة بعنوان (تطبيق تقنية البيوفلوك و متطلباتها و تأثيرها على جودة المياه و إنتاج أسماك البلطى النيلى )ذلك بحضور كلا من الأستاذة الدكتورة شهيرة الحنفى رئيس مركز بحوث صحة الحيوان والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن والدكتورة مريام نعيم رئيس قسم الأسماك ومديرى الإدارات بالمديرية والإدارات الخارجية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن مثل هذه اللقاءات العلمية تأتى فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة و سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين.

كما ألقى الدكتور أشرف سليمان أستاذ جودة المياه و التربة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية و إستشارى تقنيات الاستزراع السمكى الحديثة محاضرة عن(تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتاثيرها على جودة المياه وإنتاج اسماك البلطى النيلى) دارت حول تقنية البيوفلوك و متطلباتها لتنفيذها كنظام للإستزراع السمكى المكثف و خصوصا أسماك البلطى بالأحواض الأسمنتية لما تحمله من فوائد إقتصادية للمربين بتقليل إستهلاك الأعلاف عالية السعر بنسبة تصل إلى ٣٥-٤٠% من ناحية و من ناحية أخرى الحفاظ على نظافة الأحواض التى لا تحتاج فى هذه الحالة إلى تغيير المياه و تأثير البيوفلوك على جودة المياه بالإضافة الى الفوائد الأخرى للبيوفلوك حيث الحصول على سمك عضوى ذو جودة عالية مع إمكانية زيادة كثافة الأسماك بالأحواض مما يعطى محصول سمكى عالى.

كما شهدت المحاضرة مناقشة حره عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر على المعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال المحاضرة.

وفى نهاية المحاضرة قام مدير المديرية بتكريم الأطباء البيطريين و العاملين الحاصلين على دورة إعداد القادة و دورة التحول الرقمي.