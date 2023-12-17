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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الصهيوني يعلن تحمله مسئولية الحرب

جالانت
جالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت انه يقبل المسئولية في الحرب العدوانية التي يشنها جيشه على غزة، وفق مما ذكرت صحف دولية.
ذكر الوزير الصهيوني :"بصفتي وزيرا للدفاع أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وتكاليفها والأخطاء الجسيمة".

تابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنواصل العمل حتى تحقيق أهداف الحرب بإسقاط حكم حماس وإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".

يأتي ذلك فيما اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدها الاحتلال منذ حربه العدوانية على غزة.

واعترف موشيه كابلنسكي قائد لواء جولاني الأسبق أن  اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته.
ولفت إلى أن حجم الخسائر في الأرواح كبير فبين قتيل وجريح قتل 82 ضابطا وجنديا.

وتصاعدت الخسائر بصفوف الجيش الإسرائيلي في معارك غزة فأعلن الاحتلال تكبده أكبر خسائر في أكثر من شهر بعد نصب كمين لقواته بقطاع غزة.

ويدور قتال عنيف في شمال القطاع وجنوبه رغم مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن قصف إسرائيل "العشوائي" للمدنيين ينال من الدعم الدولي لها.
 

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