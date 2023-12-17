«مثل نهر يئن فيه الماء».. أحدث مؤلفات عمارة إبراهيم بهيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ديوان «مثل نهر يئن فيه الماء»، للشاعر عمارة إبراهيم، والذي يعد الديوان الحادي عشر في مسيرة الشاعر الإبداعية.

ومن أجواء الديوان:

لكنها

لم تكن أبدًا

سندس الأرض

في مبتغانا

ربما كانت

صدى

صوت

أو همس طيف

لظل

لم يعبر خطوي

أينما رحت.

صدر للشاعر عمارة إبراهيم من قبل أعمال: "الصعود إلي الرحلة القادمة" و"نافذة علي غناء الريح"، و"مرايا عطش"، و"طلوع العصافير" والذي صدر عن اتحاد كتاب مصر بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"غرفة ترتب الظل" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"ارتجاف بهي للفرح" عن سلسلة الشعر المعاصر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما صدر للشاعر "المنازلة" وهي مختارات من تجربة الشاعر صدر عن سلسلة مختارات شعرية بهيئة قصور الثقافة.