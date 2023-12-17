هذا الفعل يقوي المحبة والمودة بين الزوجين.. دار الإفتاء توضحه

كشفت دار الإفتاء المصرية، أهمية مشاركة الاهتمامات بين الزوجين، لما لها من انعكاسات إيجابية على استقرار الحياة الزوجية وعلى علاقة طرفي العلاقة ببعضهما.

وقالت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: تشاركوا الاهتمامات فالمشاركة في الحزن والفرح تربط على القلوب وتوثق عرى المحبة وتورث المودة وقد تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى السيدة عائشة تلعب بعرائس لها .

وطالبت دار الإفتاء المصرية كلا من الزوجين بتقديم الدعم النفسي للآخر، وقالت إن الدعم النفسي مهم لأن وجود الاتزان النفسي والاجتماعي في الأسرة يساعد الزوجين على تجديد ذاتهما وتطوير ملكاتهما، ومن ثَمَّ تكون لديهما القدرة على تحمل صعوبات الحياة وتحمل أعباء البيت وتربية الأطفال.

واضافت: انظروا إلى موقف سيدتنا خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عاد إليها وفؤاده يرتجف مما رأى من الوحي في بداية البعثة، فقالت مطَمْئنةً له: “كلا والله! لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتَقْرِي الضيفَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتُكْسِبُ المعدومَ، وتُعين على نوائب الحق”.

واختتمت الدار: أن يحرص كلٌّ منكما على سؤال الآخر عما يحبه ويدخل السرور عليه، وليحرص كل منكما على الاهتمام بما يحبه الآخر ويألفه.

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن الزواج له حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، مشيرة إلى أن لكل من الزوجين حقوقٌ على الآخر، لذا ينبغي ألا ينشغل أحدهما بما له ويتناسى ما عليه من واجبات.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في تحديدها ما هي حقوق الزوجين على بعضهما ؟، بما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ الآية 228 من سورة البقرة؛ منوهة بأن هذا يعني أن للمرأة حقا على زوجها، كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي.