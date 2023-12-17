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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل القاهرة الإخبارية: تصاعد وتيرة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

غزة
غزة

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إنّ وتيرة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تتصاعد يوما تلو الآخر في الأيام الماضية، فهناك صواريخ يتم إطلاقها من الأراضي اللبنانية تجاه أهداف للجيش الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي أصابت عددا من المواقع التابعة لجيش الاحتلال، لافتًا إلى أن وتيرة القصف تتزايد قبل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية المرتقبة إلى لبنان والتي يتأهب لها مجلس النواب اللبناني ومجلس الوزراء للتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة في الجنوب اللبناني.

 

وأضاف سنجاب، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك غارات مكثفة من جانب جيش الاحتلال لأهداف في القطاعين الأوسط والشرقي من الحدود اللبنانية بالإضافة إلى أطراف البلدات في القطاع الغربي، وهناك إطلاق نار كثيف على مدار الساعات الماضية من قبل جيش الاحتلال على طول الشريط الحدودي الموازي للخط الأزرق وهو خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

 

منع تواجد المسلحين

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الأعمال تأتي في إطار عمليات تمشيط تقوم بها قوات الاحتلال لطول الخط الأزرق الذي يصل إلى 110 كم بهدف استخدام هذه المناطق كمنصات لإطلاق صواريخ باتجاه أهداف للجيش الإسرائيلي أو منع تواجد المسلحين في هذه المنطقة.  

الحدود اللبنانية الإسرائيلية الأراضي اللبنانية وزيرة الخارجية الفرنسية مجلس النواب اللبناني الجنوب اللبناني

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