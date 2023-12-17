فنادق القاهرة كاملة العدد في رأس السنة.. وتزايد السياحة الوافدة لشرم الشيخ والبحر الأحمر

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن هناك حالة من العودة التدريجية الى السياحة بشكل جيد بعد فترة من التراجع. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس خاصة في القاهرة والمدن الساحلية وما شهده العالم من أمن واستقرار في مصر وأجواء الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي يشاهده العالم كله أثناء متابعته لها في الداخل والخارج.

وكشف عبد اللطيف أنه طبقا لحجوزات أعياد رأس السنة، فإن فنادق القاهرة كاملة العدد، أما مدينة شرم الشيخ فقد تزايدت الحجوزات خلال الايام الماضية كما ذكرنا بشكل جيد وقد تصل نسب الاشغالات الفندقية خلال أعياد رأس السنة بشرم الشيخ إلى 80% وتستمر هذه النسبة حتى النصف الأول من يناير القادم وستكون الجنسية الايطالية هي الأبرز في هذه الفترة .

وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال فترة الأعياد خاصة بمدن مرسى علم، والغردقة بنهاية النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري نتيجة لتأكيد العديد من الحجوزات السياحية من مختلف دول العالم للقدوم لقضاء فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بالمدن السياحية المصرية خاصة من دول إيطاليا، وتركيا، وروسيا، وكازاخستان، والتشيك وبعض دول الخليج.

وتوقع عاطف عبداللطيف أن تتراجع التداعيات السلبية للحرب الغاشمة من قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني على الحركة السياحية الوافدة لمصر مع بداية الربع الثاني من العام المقبل تدريجيا حال توقف هذه الحرب والعودة للتفاوض والحلول السياسية.

وأشار إلى أن تنوع المقاصد السياحية في مصر من سياحة شاطئية وثقافية ودينية وعلاجية وبيئية يشكل عنصر جذب كبيرا للعديد من السياح من مختلف دول العالم .

ونوه عبد اللطيف إلى أن أعياد رأس السنة والكريسماس ستتشابك مع إجازات منتصف العام الدراسي التي تشهد أيضا نوعا من نشاط السياحة الداخلية وعودة البعض من المصريين بالخارج لقضاء هذه الاجازة مع ذويهم في مصر.