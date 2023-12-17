تعرف على شروط التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

يوجد ما يقرب من 13 شرطا تتطلب تنفيذها للترشح لجوائز الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتتمثل الشروط والقواعد العامة للتقدم للجوائز فيما يأتي:

• أن يكون العمل طبعة أولى.

• أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

• ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

• أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023، ويتم اعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع.

- أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

• ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى.

• ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

• بالنسبة لكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.

- التقدم يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

• يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية، أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.

• يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى، وفي حالة كتاب الشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب، وأنه يتحمل مسئولية ذلك، كما يتعهد كل متقدم (كبار/ شباب) بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل، وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث سنوات المنقضية، وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة بطاقة الرقم القومي.

• يتم تسليم الأعمال الخاصة تحقيق التراث بمبنى دار الكتب والوثائق القومية، والأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة، والأعمال الخاصة بالفنون بمقر أكاديمية الفنون.

• تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.

وتضم جوائز معرض الكتاب هذا العام ما يقرب من 16 جائزة في فروع مختلفة ما بين الرواية والقصة والشعر والترجمة والنقد الأدبي والتراث والفنون، فضلا عن جائزتي اتحادي الناشرين المصريين والعرب.