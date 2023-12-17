زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصب رئيس الوزراء ومن الممكن إجراء انتخابات خلال حرب غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية".

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية إنّ الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن التحليق في كل محافظات قطاع غزة.

إطلاق قذائفها

حيث لم يفارق طيران الاستطلاع أجواء قطاع غزة بشكل عام، كما لم يتوقف الطيران الحربي عن استهداف كل مناطق قطاع غزة، مثلما حدث ببعض المناطق في خان يونس وحي الزيتون وحي الشجاعية والأحزمة النارية، بالإضافة إلى استهداف من المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عام في قطاع غزة.