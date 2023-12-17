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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الرسم والشعر يلتقيان فى معرض الفنان جمال عبد الوهاب بالأوبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا معرض للفنان الشاعر جمال عبد الوهاب تحت عنوان "حكاوينا" وذلك في السادسة والنصف مساء الأحد ١٧ ديسمبر ويستمر حتي السبت ٢٣ ديسمبر .
 

يضم المعرض ١٠٠ عمل فني يتنوع بين الكاريكاتير والفوتوغرافية ولوحات ورسومات لفنانين من مصر والدول العربية.

يعد الشاعر جمال عبد الوهاب هو أول من أقام معرض بهذه الكيفية حيث يرافق كل لوحة فنية رباعية شعرية تحاكيها وبذلك يصبح عمل فنى متكامل يضم الرسم والشعر  ويذكر ان الفنان جمال عبد الوهاب عضو اتحاد الكتاب المصري ، جمعية خريجي الاعلام والجمعية المصرية للكاريكاتير كما أقام الفنان العديد من المعارض الفردية والجماعيه الناجحة  فى أشهر القاعات الفنية .

قاعة زياد بكير دار الأوبرا الشاعر جمال عبد الوهاب حكاوينا الكاريكاتير والفوتوغرافية

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