شركة شحن فرنسية عملاقة توقف نشاطها في البحر الأحمر

أعلنت شركة شحن فرنسية عملاقة، أنها أوقفت مؤقتًا جميع سفن الحاويات التابعة لها عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

وقالت مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" في بيان، أمس السبت، إن "الوضع في البحر الأحمر يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأضافت: "قررنا لذلك إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لنا والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر بأن تقطع رحلتها وأن تصل إلى المناطق الآمنة مع البقاء فيها".

وأكدت أنه "سيتم العمل بالقرار بشكل فوري ويستمر حتى إشعار آخر".

وكانت شركتي "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية قد أعلنتا الجمعة الماضية قرارا مماثلا، الشركة الأولى قررت تعليق الرحلات عبر البحر الأحمر "حتى إشعار آخر" والثانية قررت إيقاف الرحلات حتى الاثنين المقبل.

وشهدت الأيام الماضية في البحر الأحمر تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تمر من هذا الممر المائي الذي يعد المعبر الرئيسي لـ40% من التجارة الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وتستهدف جماعة "أنصار الله"، اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.