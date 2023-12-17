عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ضغط كبير على نتنياهو.. موجات غضب داخل إسرائيل".

وقال التقرير إن المزيد من الضغط يؤدي إلى مزيد من الأخطاء، وهو درس يجب على الاحتلال الإسرائيلي تعلمه في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الأسرى الثلاثة في عمليات القصف العشوائية التي تمارسها قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة أصاب الإسرائيليين بالإحباط وخلق موجات غضب في الداخل الإسرائيلي تنذر بقلاقل سياسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أهالي الأسرى المحتجزين

ويواجه نتنياهو ضغوطا في الداخل الإسرائيلي من أهالي الأسرى المحتجزين والمقتولين، فضلا عن ضغوط من عمليات الفصائل الفلسطينية الخاطفة والتي لم يشفع لها خطط القضاء على الأنفاق.

كما يواجه أيضا ضغوطا من الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت أن دولة الاحتلال ملزمة بتفعيل حماية أعم وأشمل للمدنيين برزت في تصريح نتنياهو بأن هناك الكثير من الخلافات مع الإدارة الأمريكية مرجعها خطة توزيع الأسلحة على الإسرائيليين وتوسيع نطاق القصف بالقنابل الغبية غير الموجهة على مناطق مكتظة بالسكان أو مبانٍ أممية تحمي نازحين.