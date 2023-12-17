حزب الله يقصف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله: “استهدفنا مقر قيادة مستحدث قرب مستوطنة إيفن مناحم وأوقعنا عددا من القتلى والجرحى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه إذا رفع حزب الله اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف جالانت، في حديث مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”.

وكان جالانت، أعلن أنه يقبل المسئولية في الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وفق مما ذكرت صحف دولية.

وذكر :"بصفتي وزيرا للدفاع أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وتكاليفها والأخطاء الجسيمة".