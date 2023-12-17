عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله: “استهدفنا مقر قيادة مستحدث قرب مستوطنة إيفن مناحم وأوقعنا عددا من القتلى والجرحى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه إذا رفع حزب الله اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف جالانت، في حديث مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”.

الدبابة تشتعل.. شاهد| كتائب القسام تقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

لإنقاذ رقبة نتنياهو .. جالانت يقر بمسئوليته عن الحرب على غزة

وكان جالانت، أعلن أنه يقبل المسئولية في الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وفق مما ذكرت صحف دولية.

وذكر :"بصفتي وزيرا للدفاع أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وتكاليفها والأخطاء الجسيمة".

حزب الله الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

موضوعات متعلقة

الدبابة تشتعل.. شاهد| كتائب القسام تقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عودة الاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاع كامل لـمدة 4 أيام

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بخليج عدن وسط هجمات الحوثيين

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فقد ثقة الجميع ولا يستطيع قيادة الحكومة

ضربات قوية.. كتائب القسام: تفجير عبوة ناسفة في 10 جنود إسرائيليين

بسبب دولة واحدة.. توقف عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

تصريحات استفزازية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد تدنيس مسجد في جنين

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا خطيرا بالقرب من جارتها الجنوبية

ترشيحاتنا

إصابة جندي إسرائيلي في حادثة طعن بـ رام الله

بعد اشتباك عنيف.. الجيش الإسرائيلي يزعم السيطرة على أجزاء من مدينة خانيونس

شئون الأسرى: 4540 معتقللا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

أكبر قيمة للسهم منذ 20 عامًا وإيرادات بقيمة 888 مليون جنيه.. طفرة مالية بمدينة الإنتاج الإعلامي

الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين

حرارة مدينة مصرية تقترب من الصفر الآن| احذر طقس الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ