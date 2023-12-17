عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإنقاذ رقبة نتنياهو .. جالانت يقر بمسئوليته عن الحرب على غزة

نتتياهو يتوسط جالانت
نتتياهو يتوسط جالانت ورئيس الأركان

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت انه يقبل المسئولية في الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وفق مما ذكرت صحف دولية.
وذكر الوزير الصهيوني :"بصفتي وزيرا للدفاع أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وتكاليفها والأخطاء الجسيمة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنواصل العمل حتى تحقيق أهداف الحرب بإسقاط حكم حماس وإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنهما يتحملان المسؤولية عن إطلاق النار المأساوي وقتل الرهائن الإسرائيليين الثلاثة في حي الشجاعية بغزة يوم الجمعة.

كان الرهائن الثلاثة قد هربوا من خاطفيهم وكانوا يقتربون من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عندما تم إطلاق النار عليهم وقتلهم من قبل الاحتلال الصهيوني.

وبحسب التقارير، فإن الرجال الثلاثة خلعوا قمصانهم وكان أحدهم يلوح بقطعة قماش بيضاء حتى أنهم صرخوا "النجدة!" باللغة العبرية.

وعلى الرغم من هذه المحاولات لإثبات عدم وجود تهديد من قبلهم، أطلق قناص من جيش الدفاع الإسرائيلي النار على اثنين من الرهائن بينما ركض الرهينة الثالث إلى احد المباني متأثرا بإصابته.

وكرر الأسير الثالث نداءه بالعبرية بطلب "النجدة!" حتى طلب منه الجنود الخروج من المبنى الذي كان يختبأ فيه وعندما خرج أطلق جندي آخر النار عليه ليرديه هو الآخر قتيلا.

واتخذ الجيش الإسرائيلي خطوة غير معتادة بنشر نتائج التحقيق على الفور تقريبًا ودون رقابة تذكر لتكون هذه هي المرة الأولى خلال حرب العدوان على غزة التي يعترف فيها الاحتلال بفعلته.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي: “إن الجيش الإسرائيلي، وأنا كقائد له، مسؤولون عما حدث، وسنفعل كل شيء لمنع تكرار مثل هذه الحالات مع استمرار القتال”.

وأشار هاليفي أيضًا إلى أن الجنود الذين أطلقوا النار على الرهائن فعلوا ذلك على الرغم من اللوائح التي تحظر إطلاق النار على الأشخاص العزل. وقال إن الرهائن فعلوا كل شيء بشكل صحيح. 

وأوضح جيش الدفاع الإسرائيلي أن الوضع في الشجاعية معقد للغاية.

وفي بداية الحرب القى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو باللوم على الجيش وعلى المخابرات في عدم التصدي لهجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

ورغم أنه خرج واعتذر عن هذا التصريح إلا أنه يظهر أن نتنياهو يريد الهروب من أي لوم ومسئولية له عن فشل جيشه ومخابراته في الحرب العدوانية على قطاع غزة.

ويوفر تصريح جالانت بعض الانقاذ لنتنياهو في محاولته الهروب من مسئولية فشل جيشه في صد المقاومة أو الانتصار في المعارك أمام المقاومة 

وتقول صحف عبرية، إن نتنياهو  يرفض مناقشة "اليوم التالي"  بعد الحرب و يعرض للخطر كل أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح الثمن الباهظ للهجوم البري واضحا ومن الممكن أن يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا. 

واتسم القتال مؤخرا في قطاع غزة بخسائر كبيرة من دذ الكمين الذي قُتل فيه تسعة ضباط وجنود من لواء المشاة جولاني ومن الوحدة 669، وحدة الإنقاذ التكتيكي التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، في منطقة الشجاعية.

احتلال أركان الجيش الإسرائيلي إسقاط حكم حماس الأخطاء الجسيمة الاحتلال الصهيوني الجيش الإسرائيلي الحرب العدوانية الرهائن الإسرائيليين الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

موضوعات متعلقة

نيابة عن الرئيس.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى الكويت لتأدية واجب العزاء

وزير الدفاع الصهيوني يعلن تحمله مسئولية الحرب

قائد لواء جولاني السابق يعترف: الفلسطينيون كبدوا الجيش الإسرائيلي ثمنا باهظا

أمير قطر يتوجه إلى الكويت للعزاء في الشيخ نواف الأحمد

تحول كبير.. أكبر 3 دول أوروبية تدعو لوقف القصف.. وإسرائيل لن تنتصر

لدعمها إسرائيل وسخريتها من غزة|مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد شركة عالمية كبرى.. شاهد

اعتراف خطير لنتنياهو: فخور بمنع قيام دولة فلسطينية

الحرب على غزة.. المقاومة تهزم قوات الاحتلال رغم الدعم الأمريكي الكاسح

ترشيحاتنا

بعد الطرد أمام الاتحاد.. فرمان من فيفا ضد موديست في مونديال الأندية

سعر مناسب.. أفضل موبايل سامسونج للطلبة

بقذائف من العيار الثقيل.. القسام تستهدف جنود الاحتلال وتكبد إسرائيل خسائر فادحة

إعلان صادم من روسيا بشأن تمديد تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

بابا الفاتيكان يعلق على مقتل امرأتين من الكاثوليك برصاص الاحتلال في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. لن تصدق ثمن فستان هيدي كرم المثير للجدل بمهرجان الجونة

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

فيديو

أحفادي متربيين.. غادة عبد الرازق ترد على تصريحات رانيا يوسف

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

فيديو لجندي إسرائيلي يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ