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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدبابة تشتعل.. شاهد| كتائب القسام تقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الأحد، تفجير عبوة تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود.

وقال كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت القسام إنها قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

حماس المقاومة الفلسطينية كتائب القسام ميركافا

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