جولة لمحافظ دمياط لمتابعة غلق المحال العامة



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم جولة ميدانية، وذلك لمتابعة تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام التاسعة مساءًا ، ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمقدم أحمد جمال مدير إدارة المرافق.

حيث تفقد " المحافظ " طريق المحور بمدينة دمياط، للوقوف على مدى الالتزام بالغلق فى الموعد المحدد ، وأكد على المتابعة الدقيقة والانتشار المكثف بالتنسيق بين الوحدات المحلية و الأجهزة الأمنية للاستمرار فى تطبيق القرار وفقًا للآليات المحددة والمُعلن عنها .