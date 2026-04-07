محافظ الإسماعيلية يعلن بدء أعمال التجهيز لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بأرض الجمعيات

صرح اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية،أن الشركة المنفذة لأعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة رفع صرف صحي أرض الجمعيات قد بدأت أعمال التشوينات الخاصة بالمشروع، تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية بالمحطة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة والقضاء على أسباب الشكاوى المتراكمة.

يأتي ذلك تتويجا لجهود محافظة الإسماعيلية و المتابعة المستمرة خلال العام الماضي ،لتوفير مورد مالي لبدء هذا المشروع ،و الذي يسهم في حل مشكلة أرض الجمعيات المزمنة ،و التي يعاني منها المواطنين نتيجة ضعف كفاءة الشبكة الحالية ،و التي ترتب عليها مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، بالاضافة إلي التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالموضوع للإسراع في التنفيذ.

و أكد محافظ الاسماعيلية انه عقب انتهاء مشروع الصرف ، تبدأ المحافظة في رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ أعمال التمهيد و الرصف لشوارع منطقة الجمعيات

ومن جهته اوضح اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي لمحافظات القناة ، إلى أن بدء أعمال الإحلال والتجديد يأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التنفيذية والتنسيقية التي اتخذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت عقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي جمعية أرض الجمعيات والجهات المعنية، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة، وتقديم جدول الكميات للأعمال المطلوبة تمهيدًا لطرحها من خلال الاتحاد التعاوني الإسكاني، إلى جانب مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية طبقًا للكود المصري، والتنسيق بشأن الإشراف الفني الكامل على المشروع خلال جميع مراحل التنفيذ.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان أن مشروع إحلال وتجديد محطة رفع أرض الجمعيات يمثل أحد المشروعات المهمة التي توليها الشركة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما تمثله المنطقة من كثافة سكانية واحتياج ملح لتحسين خدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الجارية تستهدف زيادة كفاءة المحطة وقدرتها الاستيعابية لاستقبال التصرفات الواردة من المنطقة، بما يحقق استدامة الخدمة ويمنع تكرار حدوث الطفوحات أو الانسدادات مستقبلًا.

وأشار رئيس مياه القناة إلى استمرار أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بالمنطقة بالتزامن مع أعمال الإحلال والتجديد، لضمان جاهزيتها ورفع كفاءتها بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.