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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ورئيس موانئ البحر الأحمر يبحثان خدمة المستثمرين والمناطق الصناعية

لقاء رئيس موانىء
لقاء رئيس موانىء البحر الأحمر بقنا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة.   

جاء ذلك خلال لقاء بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر،  نائب محافظ قنا ، وفوزي رضوان مدير المنطقة الحرة، و أحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، و عبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن اللقاء يأتى في إطار حرص محافظة قنا، علي تقديم خدمة متميزة للمستثمرين بالمناطق الصناعية داخل المحافظة، من خلال الاستجابة السريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحرى، وذلك لتسهيل تصدير منتجاتهم.

وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا، يولي اهتماماً كبيراً بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة مما يساهم بشكل فعال فى الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات. 

وأشار إلى أن أعمال تطوير ميناء سفاجا، شملت إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا "سفاجا 2" و إنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى، و تكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لإستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

و أضاف رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه من المخطط للمحطة أن تستوعب نحو نصف مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية سنويًّا، بالإضافة إلى إستقبال بضائع عامة تُقدر بنحو 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مما يمثل نقلة نوعية لخدمة المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين "هو بنجع حمادى وكلاحين قفط" بالإضافة للمنطقة الحرة العامة بقفط،

 

جدير بالذكر أن ميناء سفاجا البحرى يعتبر من أقدم موانئ البحر الأحمر والميناء الرئيسي للوجه القبلى، حيث يستوعب الواردات والصادرات وحركة الركاب، من وإلى هذه المناطق، كما يتميز الميناء بالقرب من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم فى تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.

 

لقاء تعاون قنا

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