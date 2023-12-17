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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكافحة الإدمان والتعاطي.. ندوة توعوية بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، برئاسة الدكتورة هبة فاروق سالم، ندوة توعوية عن مكافحة الإدمان، تحت عنوان "تكنولوجيين بلا إدمان"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وجاءت الندوة؛ حرصا على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب ونشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة لمكافحة تعاطي المخدرات.

حاضر بالندوة الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد رمضان أخصائي الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومنسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

خطورة تعاطي المخدرات 

وناقشت الندوة خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على منظومة القيم الأخلاقية، والتأكيد أن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عليه.

وأكدت  الدكتورة هبة فاروق سالم رئيسة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، أهمية توعية الطلاب بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرارها، والتوعية بطرق الوقاية من تعاطيها.

وأضافت رئيسة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها؛ للتصدي لكل المشكلات المجتمعية والنفسية التي تواجههم.

وشهد فعاليات الندوة، حضور، الدكتور محمد وطني السيد الأستاذ بكلية هندسة المطرية وعضو المجلس الأعلى للتعليم التكنولوچي، الدكتور محمد بلال نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر، الدكتور محمد مصطفي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة 6 أكتوبر، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، والطلاب في جامعة 6 أكتوبر.

الإدمان ندوة توعوية جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية جامعة 6 اكتوبر الإدمان و التعاطي

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