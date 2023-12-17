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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أنشودة طلابية بين الواقع والخيال.. معرض طلابي لقسم النحت بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، المعرض الطلابي الأول لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، اليوم الأحد، بعنوان: "أنشودة طلابية بين الواقع والخيال"، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صلاح عميد الكلية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.

وخلال تفقده للمعرض؛ أبدى الدكتور أحمد المنشاوي؛ إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال الفنية التي تضمنها المعرض، والتي تبرز إبداعات، ومواهب طلاب الكلية، وذوقهم الفني الراقي، وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة، وتوظيفها فى هذه المعروضات المتميزة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على فتح المجال أمام الطلاب؛ للتعبير عن مواهبهم، وإبداعاتهم المختلفة، ودعمها، وتنميتها، وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار فى الإبداع ؛ كاشفاً عن استمرار دعم إدارة الجامعة؛ للطلاب المتميزين  في مختلف المجالات؛ لتحقيق أقصى درجات النجاح الذي يطمحون إليه أثناء دراستهم الجامعية، وبعد التخرج.

شهد افتتاح المعرض حضور؛ الدكتور محمد عبدالحكيم حكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت، والدكتورة دعاء عبد الشافي المدرس بقسم النحت ومنسق المعرض، إلى جانب عدد من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم النحت ، ومنهم الدكتور منصور المنسي ، والدكتور حمدي عبد الستار ، ولفيف من طلاب قسم النحت، ومختلف أقسام الكلية.

ومن جهته، أشار الدكتور محسن سليم؛ أن المعرض يضم (٧٠ )عملاً فنياً متنوعاً؛ بين النحت البارز ، والميداني، والميداليات، والعملات، من إنتاج طلاب قسم النحت بالكلية؛ بواقع  (٣٦) قطعة فنية في النحت الميداني، و (٢١) قطعة فنية في النحت البارز، و (١٣) ميدالية؛  وذلك باستخدام خشب السرسوع، والحجر، والجبس، والبوليستر.

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ومن جهتها، أشارت الدكتورة دعاء عبدالشافي؛ أنها تناولت بعض الموضوعات، والقضايا المعاصرة في أعمالها الفنية منها؛ القضية الفلسطينية، والتراث المصري، والحارة المصرية القديمة، وأعمال المستشرقين، كما تضمن المعرض مجموعة من : الميداليات، و العملات التذكارية.

أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط قسم النحت طلاب كلية الفنون الجميلة الدكتور احمد المنشاوى

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