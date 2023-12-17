باحث بالجامعة الأمريكية في رام الله: نتنياهو يتعرض لهجوم من الداخل الإسرائيلي

قال أمجد أبو العز الباحث في الجامعة الأمريكية برام الله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لهجوم خارجي من فلسطين ولبنان ويتعرض أيضا لهجوم من الداخل الإسرائيلي بخاصة من مجلس الحرب، حيث لا يوجد أي تناغم بين نتنياهو ووزير دفاعه، ويظهر ذلك جليا في التصريحات والبيانات.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجبهة الداخلية أيضا تضغط على نتنياهو عبر قضايا الفساد التي يواجهها والمحاكمات التي تنتظره.

ولفت إلى أن هناك ضغط دولي على نتنياهو لوقف الحرب، فجبهة الولايات المتحدة شهدت تصريحات للرئيس بايدن دعا فيها نتنياهو إلى مراجعة سياساته وإعادة النظر في أعضاء حكومته.

حادث مقتل الجنود

ولفت إلى أن حادث مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة بنيران إسرائيلية أحدث هزة كبيرة في الجيش الإسرائيلي، لأن الصحافة العالمية سلطت الضوء على أن الثلاثة جنود حتى وإن كانوا أسرى كان هناك مساحة للتعامل معهم بشكل أفضل، بخاصة أنهم غير مسلحين ويعلنون استسلامهم، ولكن إطلاق النار بشكل مباشر عليهم دون مراعاة قواعد الحرب سبب غضبا شديدا في الداخل الإسرائيلي، لأنه أثبت أن جيش الاحتلال يتحرك بدافع الانتقام.