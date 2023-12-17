القاهرة الإخبارية من بيروت: جيش الاحتلال خرق قواعد الاشتباك على الحدود اللبنانية

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، إن الجيش الإسرائيلي خرق قواعد الاشتباك على الحدود اللبنانية، أمس، واستهدف منزلا في النبطية، يبعد 40 كيلومترا من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضاف أن المقاومة الإسلامية في لبنان، ردت ردا قويا، اليوم، ونفذت 10 استهدافات على طول الحدود لجنود إسرائيليين، ولرافعة تحاول تركيب أجهزة مراقبة على الحدود، وفي المقابل يستهدف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل بالمدفعية، ومسيرات، على بليدة وعيتا الشعب.

وأوضح أن هناك ترقب كبير لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للعاصمة بيروت غدا، حاملة نتائج زيارتها لإسرائيل، في محاولة فرنسية لاحتواء التوتر على الحدود الذي تعمل فيه قوات الأمم المتحدة يونيفيل، والتي تمثل فيها بـ 700 جندي وهو أكبر عدد لأي دولة في قوات يونيفيل.

ونوه بأن أعداد النازحين في جنوب لبنان وصل إلى 60 ألف نازح، 30 ألفا منهم في مراكز الإيواء، بينما الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا بخاصة مع قدوم فصل الشتاء.