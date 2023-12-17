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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية.. سفيرة مصر في أنجولا تستقبل بعثة الزمالك لكرة القدم

صدى البلد

استقبلت السفيرة نيفين الحسيني سفيرة مصر في أنجولا، وبيريهان عامر القنصل المصري بالسفارة المصرية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مطار لواندا؛ فور وصولها إلى أنجولا مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

سفيرة مصر في أنجولا تستقبل بعثة الزمالك

واطمأنت السفيرة على كل الإجراءات الخاصة بدخول بعثة فريق الزمالك إلى أنجولا، وأكدت لمسؤولي الزمالك على تلبية كافة متطلبات البعثة خلال تواجدها في أنجولا .

وتأخر وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا؛ بسبب هطول الأمطار بغزارة على العاصمة الأنجولية لواندا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

الزمالك ساجرادا الكونفدرالية سفيرة مصر أنجولا

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