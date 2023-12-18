«مصر والاتحاد الأوراسي.. آفاق التعاون المشترك» على منصة مكتبة مصر العامة

عقدت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، وسفارة روسيا الاتحادية بمصر، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ندوة بعنوان "مصر والاتحاد الأوراسي.. آفاق التعاون المشترك"، أمس الأحد بمقر المكتبة بالدقى .

تحدث فى الندوة السفير "رضا الطايفى" مدير صندوق مكتبات مصر العامة، اللواء أركان حرب "حمدي لبيب" نائب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، السيد "شادي الشافعي" رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، السيد "ميخائيل شيريكاييف" نائب مدير إدارة السياسة التجارية في الاتحاد الأوراسي، الأستاذ الدكتور "نور ندا" أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات وممثل اتحاد الشعوب الأوراسية بالقاهرة.

كما شارك فى الحديث بالندوة من خلال الفيديو كونفرانس السفير "جيورجي بوريسينكو" سفير روسيا الاتحادية في مصر، السيد "إلكسندر بانكين" نائب وزير الخارجية الروسي، وأدار الندوة الكاتب "أحمد محمود" الصحفى بجريدة الأهرام.

جاءت الندوة لتوضح مفهوم وأهداف الاتحاد الأوراسي من فكرة التكامل الاقتصادى والسياسى والتجارة الحرة، التى تعتمد على التكامل والتعاون والمقايضة بين الدول التى يتكون منها الاتحاد وهى "روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان"، وتوضيح منهج المقايضة فى التعامل بالعملات المحلية والبضائع .

وأكدت الندوة على عمق العلاقات المصرية الروسية وغيرها من أهداف تنموية عبر التاريخ وحتى اليوم، خاصة مع ما وثق من تأكيدات الصداقة منذ بناء السد العالى والدعم العسكرى بالمعدات العسكرية والأسلحة والذخائر فى الحروب بأحلك المراحل، ثم اليوم من خلال مشروع الضبعة والمناطق الصناعية الجديدة فى بورسعيد والسويس .

وتضمنت الندوة عدد من المداخلات القيمة لكوكبة من الشخصيات الهامة، منهم من طالب بتقوية أواصل الصداقة والتكامل الفعلى على المستوى الاقتصادى والثقافي ونشر التوعية لدى الشباب اليوم، لما نجابهه من تطورات سريعة فى مجال الذكاء الاصطناعي والهيمنة الرقمية والتوعية بكيفية التعامل معها بحرص شديد، وإزالة الحواجز التجارية وتنمية التجارة الحرة وتوطين الصناعات .

ايضا طالبت المداخلات بالندوة سرعة التفعيل بعدما تتم المصادقة على البروتوكول بين مصر والاتحاد الأوراسي بالبرلمان المصرى، وتفعيل التعامل بالجنيه المصرى بداية من العام المقبل، وتعظيم التعامل بالسياحة، وتعظيم الأداء على مستوى التكامل في التعليم وصحة وغيرها، ودعم الصناعات والمشاريع الصغيرة للشباب من خلال مصر وروسيا، وأيضا تشجيع الصناعات القائمة على الزراعة .

بحضور وفد من مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع برئاسة الكاتبة والباحثة الثقافية "سميحة المناسترلى"، وعدد كبير من الشخصيات الهامة فى مختلف المجالات من مصر وبعض الدول العربية، الذين أشادوا بعمق وقوة العلاقات المصرية الروسية، والتى تزداد صلابة وترابط يوما بعد يوم .

يشار إلى أن الاتحاد الأوراسي يمتلك سوقا موحدة متكاملة تضم ١٨٠ مليون نسمة ويزيد انتاجها المحلى عن ٥ تريليون دولار أمريكي، ويشمل الاتحاد الاوراسي المجلس الاقتصادي الأوراسى الأعلى، وهو الهيئة العليا للاتحاد ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء، بينما يمثل المستوى الثانى من المؤسسات الحكومية الدولية، المجلس الحكومي الدولى الأوراسى ويتكون من رؤساء حكومات الدول الأعضاء، بالإضافة للجنة الاقتصادية الأوراسية والهيئة التنفيذية للاتحاد والهيئة القضائية .