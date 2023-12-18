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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير حازم خيرت: زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة لن تحقق إنجازا كبيرا

الوضع داخل قطاع غزة
الوضع داخل قطاع غزة

قال السفير حازم خيرت سفير مصر في إسرائيل سابقا أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة لن تقدم إنجازا كبيرا، لأن ما يتفق عليه أكبر من الأشخاص.

وأضاف خيرت في برنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ذات مغزى والذي يحرك العلاقة ليست الإدارة الأمريكية ولكن مؤسسات ومجموعات الضغط والتي تنظم العلاقة بين أمريكا وإسرائيل والتي تجعل العلاقة بهذا الشكل المنحاز.

وأكمل: تصريحات القيادة الأمريكية تتناقض مع تصرفاتها ففي حين يتحدث بايدن عن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بينما يستخدم مندوبها في الأمم المتحدة حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار.

وأشار الي أنه لا يتوقع نتائج إيجابية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة على أي صعيد ذو أهمية إلا بعض القضايا المتعلقة بإسرائيل مثل حدود لبنان والتخلص من هذا الملف الذي يسببلهم صداعا، بالإضافة إلى الهدنة الإنسانية لإعادة ترتيب الجيش لكن إسرائيل لديها هدف وهو القضاء على حماس وعلى قطاع غزة.

وأوضح أن نتنياهو يعلم أنه مستقبله السياسي انتهى ولذلك يريد أن يطيل أمد الحرب بقدر الإمكان لعل تغير في الأرض ينجيه، مشيرا إلى أنه سيحاكم بعد الحرب.

وشدد على أن ٧ أكتوبر أفقدت نتنياهو عقله وحكومته وغيرت كل حساباته وأن خسائر إسرائيل كبيرة جدا وغير معلنة.

وزير الدفاع الامريكي إسرائيل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الادارة الامريكية نتنياهو

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