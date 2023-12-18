فهد العتيبي: جمهور الاتحاد عاتبني على إشادتي بالأهلي

قال المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، إن مباراة الأهلي واتحاد جدة، كانت بين كبيري إفريقيا وآسيا، حيث أحاطت الأجواء الرائعة بالمباراة، فضلًا عن التلاحم والعلاقة الرائعة بين الشعبين المصري والسعودي.

وأضاف العتيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي كان الأفضل أمام اتحاد جدة الذي غاب عنه التوفيق، موضخًا أن اتحاد جدة خاض المباراة على أنها سهلة وفي المتناول.

وأشار إلى أن اتحاد جدة مر بفترة صعبة في بداية الموسم، بخروجه من البطولة العربية للأندية، قبل أن يُقيل مدربه البرتغالي نونو سانتو، مشددًا أن اتحاد جدة حاول تصحيح أوضاعه بالتعاقد مع محمد صلاح، لكنه فشل في الصيف الماضي.

وأوضح فهد العتيبي، أن جمهور الاتحاد عاتبه على تمجيده في الأهلي بدلًا من إنصاف فريق وطنه، على الرغم من أنه كان محايدًا وأعطى الأحمر حقه لما شاهده من أداء مميز، على عكس الاتحاد الذي لم يكن في أفضل حالاته.

وواصل تصريحاته، بأن مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، ستكون صعبة للغاية ومعقدة، خاصة أن المنافس لديه عناصر خبرة وبطل كوبا ليبرتادوريس، موجهًا نصيحته إلى الأهلي بضرورة توخي الحذر واحترام المنافس.

واستكمل فهد العتيبي، حديثه، بأن الأهلي يمكنه الفوز على فلومينينسي، خاصة أنه يلعب وسط جماهيره وعلى أرضه، لا سيما وأن السعودية بلده الثاني، فضلًا عن أن المنافس لم يلعب من قبل مثل هذه المباريات، لكونها المشاركة الأولى له.

واختتم تصريحاته، أنه يثق في حضور الجماهير السعودية لمؤازرة الأهلي أمام فلومينينسي، متمنيًا تأهل الأهلي لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي مونديال الأندية الذي سيكون معلقًا عليه.